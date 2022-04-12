Auchan запустив прямий імпорт товарів в Україну з Євросоюзу

У магазинах Auchan Україна з'явився прямий імпорт з Польщі, Румунії, Угорщини та Чехії.

Про це йдеться в повідомленні рітейлера, передає Інтерфакс-Україна.

Як зазначається, у перші тижні війни компанія терміново підписала контракти з країнами присутності Auchan для імпорту товарів, які наразі неможливо закупити в Україні. Зокрема, із Польщі вже поставлено товари швидкого приготування, крупи, макарони, вівсяні пластівці, гігієнічні засоби; з Румунії – рис, товари для тварин, з Угорщини – дріжджі, з Чехії – паштети та м'ясні консерви.

Наголошується на наявності значної потреби в м'ясних та рибних консервах, велика партія очікується найближчим часом з інших країн Європи.

Усі імпортні товари в магазинах будуть відзначені табличками з написами "Імпортовано для покупців Auchan Україна". Товари будуть без спеціального маркування, що дозволено постановою Кабінету міністрів "Про заходи щодо забезпечення в умовах військового стану безперебійного постачання харчових продуктів і кормів, що імпортуються" від 9 березня 2022 року (№ 234).

Auchan Retail – міжнародна компанія роздрібної торгівлі, перший магазин відкрито у Франції у 1961 році.

Auchan Retail Ukraine працює в Україні з 2008 року. За даними сайту "Ашан", налічує понад 30 магазинів різних форматів (гіпермаркети, супермаркети, pick up point) у дев'яти містах, а також розвиває e-commerce.