Коломойський вже намагається відсудити частину заблокованих в США російських коштів, – DW

11 компаній, які внаслідок анексії Росією 2014 року Криму втратили низку автозаправних станцій і об'єктів нерухомості на півострові, намагаються стягнути компенсацію з Росії у рахунок заморожених США російських коштів.

Позов на суму $34,5 млн вже подано до Окружного суду округу Колумбія, повідомляє Deutsche Welle.

Позивачі домагаються в американських суддів стягнення коштів на підставі рішення арбітражного суду в Швейцарії, ухваленого у квітні 2019 року.

У тексті цього арбітражного рішення бенефіціаром українських компаній-позивачів, найбільшими з яких є "Стабіл", "Рустел", "Кіровоград-Нафта" і "Трейд Траст", вказаний олігарх Ігор Коломойський.

Адвокат компаній Коломойського Джеймс Бойкін в інтерв'ю агенції Reuters зазначив, що замороження США активів в рамках санкцій за розв'язану проти України війну є нагодою для його клієнта стягнути кошти.

"Якщо кошти можуть бути скеровані на потреби людей, які стали жертвами російської агресії, я не розумію, чому Крим і люди, які зазнали втрат внаслідок анексії мали би бути винятком", – вважає Бойкін.

Адвокат також назвав Коломойського жертвою російської агресії, оскільки мільярдер був критиком Кремля.

Як повідомлялось, у 2021 році США запровадили санкції проти Коломойського через підозри в корупції.

Його активи заморожені через підозру у відмиванні коштів, виведених з "Приватбанку" і вкладених у нерухомість в Сполучених Штатах. Мін'юст США подав чотири позови про конфіскацію американських активів Коломойського через відмиванням коштів "Приватбанку".

Від провідних західних політиків неодноразово лунала думка, що заморожені в рамках санкцій російські активи у США мають бути конфісковані і скеровані на відбудову після війни.