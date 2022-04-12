За добу електропостачання відновлено для 52 тисяч споживачів, – Міненерго
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За минулу добу відновлено електропостачання понад 51,7 тис. українських споживачів.
Про це повідомляє Міністерство енергетики України.
Зокрема, у Дніпропетровській області – 25 тис. споживачів, Київській – 13,8 тис., Харківській – 5 тис., Донецькій – 4,8 тис., Миколаївській – 2,6 тис., Запорізькій – 500 споживачам.
Газопостачання відновлено понад 5,7 тис. абонентів.
Станом на 12 квітня в Україні залишаються знеструмленими понад 974 населених пунктів, загалом близько 725,9 тис. споживачів.
Без газопостачання залишаються понад 293 тис. абонентів.