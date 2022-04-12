Білорусь обмежила вивіз солі, цукру та борошна

Уряд Білорусі запровадив заборону на вивезення солі, цукру та інших бакалійних виробів у зв'язку з підвищеним попитом у прикордонних районах.

Про це йдеться в повідомленні уряду країни.

Так, тепер за межі ЄАЕС із Білорусі можна вивозити не більше 1 кг: солі, цукру, борошна (гречаного, пшеничного), окремих видів круп (гречаного, рисового, манного, вівсяного, вівсяних пластівців, пшона). Також обмежений вивіз олії (до 1 літра), консервів м'ясних, молочних та рибних за винятком консервів для дитячого харчування (до 3 банок).

Обмеження не поширюється на товари, придбані в магазинах безмитної торгівлі, які розташовані в пунктах пропуску через держкордон Білорусі.

Також передбачено можливість вивезення таких товарів без обмежень у випадках, визначених облвиконкомами.