США подовжили термін для завершення операцій із підсанкційними "дочками" російського "Сбєрбанку"

Влада США дала три додаткові місяці для завершення операцій із казахстанським "Сбєрбанком" і Sberbank Europe AG, що підпали під російські санкції.

Генеральна ліцензія, опублікована OFAC, дозволяє згортання угод із цими "дочками" "Сбєрбанку" Росії до 12 липня 2022 року, передає Інтерфакс-Україна.

Операції з самим російським "Сбєрбанком" та іншими його підрозділами, згідно з раніше виданою ліцензією OFAC, мають бути завершені до 13 квітня. Окрема ліцензія діє для Sberbank CIB USA – угоди з ним мають бути згорнуті до 7 червня.

США 6 квітня ввели щодо "Сбєрбанку" блокуючі санкції через військову агресію Росії проти України. Вони передбачають "заморожування" активів у США, а також заборону американським громадянам проводити будь-які операції з банком.

В американські санкційні списки також потрапила низка компаній групи "Сбєрбанку", зокрема дочірні банки в Україні, Казахстані та Білорусі, а також Sberbank Europe AG (її європейська влада раніше прийняла рішення збанкрутувати).