Кількість кібератак на об'єкти енергетичної інфраструктури з початку війни зросла у 2 рази

З початку війни на об'єкти енергетичної інфраструктури було здійснено понад 200 тис. кібератак, за весь 2021 рік їх було зафіксовано 900 тис.

Про це повідомив заступник міністра енергетики з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Фарід Сафаров на онлайн-брифінгу, передає Інтерфакс-Україна.

"За 47 днів війни кількість кібератак на сферу енергетики перевищила 200 тис., тоді як за весь минулий рік їхня кількість становила 900 тис. За останній період зафіксовано 50 спроб DDoS-атак. У 2021 році їх було лише 2. Щодо самого міністерства, то тільки за останній тиждень було приблизно 20 тис. інцидентів з питань кібербезпеки, які мали вразити його інфраструктуру", – сказав Сафаров.

З огляду на ці дані, кількість кібератак на енергоінфраструктуру з початку російського вторгнення збільшилася у 1,7 раза.

За словами заступника міністра, ці атаки вдалося відбити завдяки злагодженій роботі команд міністерства та інших державних органів, зокрема урядової команди CERT-UA.

"Інфраструктура максимально цілісна", – наголосив Сафаров.

Водночас він зазначив, що більше атак відбувається саме на електроенергетичний сектор, зокрема, по НЕК "Укренерго" та обленерго.

"З огляду на те, що за цими атаками стоїть країна-агресор, були спроби перешкодити підключенню нашої енергосистеми до європейської мережі, але ми це зробили, і це одна з найбільших перемог за роки незалежності", – пояснив він.

Водночас, Сафаров повідомив, що напередодні було відбито потужну кібератаку на одне з найбільших обленерго України.

"Якби атака була вдалою, 1,5-2 млн приватних споживачів залишилося б без світла, не кажучи вже про промисловість", – уточнив заступник міністра.

При цьому він зазначив, що зловмисники змогли отримати доступ до IT-інфраструктури компанії та вразити її частину, втім, їх вдалося зупинити, зокрема через те, що атаки на це підприємство, які велися з середини лютого, вже були помічені.

Разом з тим, замміністра зазначив, що не у всіх компаній розвинена IT-інфраструктура, а також недостатній рівень внутрішнього захисту, що також створює ризики для роботи.

Заступник голови Держспецзв'язку з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Віктор Жора зі свого боку зазначив, що за останньою кібератакою на обленерго стоїть хакерська група Sandworm.

"Це військові хакери Російської Федерації, метою яких було вивести з ладу кілька інфраструктурних елементів об'єкта атаки, зокрема електричні підстанції. Частина ІТ-інфраструктури вже була вражена, коли ми втрутилися, ми зайнялися попередженням подальшого розповсюдження програми та відновленням ураженої інфраструктури. Споживачі не відчули перебоїв у електропостачанні", – пояснив він.