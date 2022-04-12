Кабмін відклав призначення звільненого після нападу на журналістів голови "Укрексімбанку" на нову посаду, – ЗМІ

Питання призначення колишнього голови "Укрексімбанку" Євгена Мецгера заступником міністра економіки вже виносилося на засідання Кабміну, але його поки вирішили відкласти.

Про це повідомляє "Forbes Україна" з посиланням на джерела в уряді та Нацбанку.

Вони підтвердили, що голова Мінекономіки Юлія Свириденко пропонувала призначити Мегера своїм заступником, який відповідав би за роботу з банківським сектором для більш активного кредитування.

Питання призначення вже виносилося на засідання Кабміну, але його поки вирішили відкласти, сказав Forbes один із співрозмовників.

Як повідомлялося, раніше проєкт "Схеми" (Радіо Свобода) оприлюднив інформацію про те, що звільнений після скандалу з нападом на журналістів колишній голова правління державного "Укрексімбанку" Євген Мецгер може отримати посаду заступника міністра економіки.

У листі за підписом Юлії Свириденко, в якому вона просить про відповідне подання Кабінету міністрів, вказано, що Мецгер наразі є радником на громадських засадах міністра інфраструктури Олександра Кубракова.

Тоді ж у комунікаційному офісі прем'єр-міністра Дениса Шмигаля заявляли, що відповідний лист до офісу прем'єр-міністра не надходив, а сам Шмигаль наразі не проводив співбесіду з Мецгером.

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Нагадаємо, 4 жовтня співробітники "Укрексімбанку" вчинили напад на журналістів програми "Схеми" під час запису інтерв'ю з головою банку Євгеном Мецгером у його кабінеті через питання, які йому не сподобалися. У журналістів силою відібрали камери та видалили записане відео.



Питання стосувалося виданого банком кредиту на $60 млн під заставу спірного ТРЦ SkyMall фірмам маловідомого бізнесмена, чия компанія веде діяльність на окупованому Донбасі та сплачує податки окупаційній владі.

Євген Мецгер та пресслужба "Укрексімбанку" спочатку заперечували факт нападу та звинувачували журналістів у провокації. Однак після того, як вдалося відновити відео нападу, Мецгер попросив усунути його від виконання обов'язків на час слідства і визнав свою провину, пояснивши те, що сталося, "емоційним сплеском". Згодом він все ж написав заяву про відставку, яку наглядова рада банку задовольнила.

У свою чергу прокуратура повідомила про підозру Мецгеру та двом посадовим особам "Укрексімбанку" за фактом перешкоджання законній професійній діяльності журналістів.

Слідство кваліфікувало його дії за статтею 171 Кримінального кодексу ("Незаконне вилучення зібраних журналістом матеріалів і технічних засобів, перешкоджання роботі журналіста, вчиненого службовою особою з використанням свого службового становища"). Наразі справа Мецгера знаходиться на стадії судового розгляду, однак через військові дії суди відкладають наступні засідання на невизначений час.

До призначення головою "Укрексімбанку" Євген Мецгер був заступником нинішнього голови НБУ Кирила Шевченка в "Укргазбанку". А його дружину Юлію Мецгер у 2019 році президент Володимир Зеленський призначив до наглядової ради "Приватбанку". Після цього виявилося, що вона є кумою подруги та екс-колеги президента Олени Кравець.