Кабмін заборонив чиновникам працювати з-за кордону

Кабінет міністрів дозволив державним службовцям працювати віддалено з інших регіонів, робота з-за кордону потребуватиме оформлення відрядження.

Відповідну постанову "Деякі питання організації роботи державних службовців та працівників державних органів у період воєнного стану" Кабмін ухвалив на засіданні у вівторок, 12 квітня, повідомляє пресслужба уряду.

"З початком вторгнення російських військ на територію України більшість державних службовців була позбавлена можливості виконувати свої посадові обов’язки безпосередньо на робочих місцях. У зв’язку з виникненням загрози для життя і здоров’я працівників та їх сімей, багато державних службовців були вимушені тимчасово змінити місце проживання, при цьому більшість з них продовжує виконувати свої посадові обов’язки віддалено", – зазначається у повідомленні.

У зв’язку з цим постановою запроваджені наступні зміни:

надане право керівникам державної служби під час дії воєнного стану запроваджувати дистанційну роботу для працівників, які перебувають на території України;

встановлено, що робота працівників за кордоном допускається лише у випадку відрядження;

надане право керівнику державної служби застосовувати дисциплінарне стягнення, в тому числі звільнення з посади державної служби, до працівників, які в робочий час перебувають поза межами робочого місця без рішення відповідного керівника.

Окрім цього, дана постанова скасовує наказ НАДС від 17 березня 2022 р. № 20-20 "Про внесення змін до Типових правил внутрішнього службового розпорядку", яким чиновникам дозволялося працювати з-за кордону на період воєнного стану.