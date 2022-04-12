Казахстан зменшив виробництво скрапленого газу на 13% через війну в Україні

Казахстан на 12,9% знизив виробництво скрапленого газу через розв'язану Росією війну в Україні.

Про це повідомив міністр енергетики країни Болат Акчулаков, передає ZonaKZ.

"Обсяг виробництва зрідженого нафтового газу становив 717 тис. тонн, що становить 87,1% до аналогічного періоду минулого року. Причиною відставання від показників минулого року стало зниження виробництва на заводі "Тенгізшевройл" у зв’язку з нестабільною ситуацією експорту в Україну", – сказав Акчулаков.

За його словами, загалом на сьогодні решта заводів виготовляє скраплений газ для внутрішнього ринку в штатному, плановому режимі.