В Україні розробили додаток для перевірки особи та авто в умовах воєнного стану

Сервіс YouControl спільно з ІТ-компанією Artellence за підтримки Служби безпеки України розробили додаток "ТиХто", що дозвляє перевірити будь-яку фізичну особу.

Про це йдеться в повідомленні YouControl.

"На блокпості, під час вуличної перевірки, на вході в укриття – де б ви не були, швидко та точно дізнавайтеся, що за людина перед вами, та чи становить вона загрозу. Як це працює? Просто введіть ім’я, серію та номер паспорту і дату народження особи. Достатньо одного пункту, але що більше відомостей, то точніша перевірка", – сказано в повідомленні.

Також можна сфотографувати людину та її фото у паспорті, щоб система встановила відповідність чи невідповідність.

Є можливість перевірити й авто – для цього треба просто ввести його номер.

"Якщо машина не в розшуку, ви отримаєте відповідь із параметрами – марку, модель, колір та рік випуску. Ця перевірка дозволяє виявити транспортні засоби, які використовують чужі номерні знаки", – зазначається в повідомленні.

Додаток перевіряє відкриті дані, зокрема:

чи відповідає фото в паспорті дійсності, чи є паспорт недійсним та чи вважається він втраченим.

чи перебуває людина в державному розшуку.

чи накладені на неї санкції РНБО та чи присутня ця особа в реєстрі терористів.

чи присутня вона у списку воєнних терористів та ДРГ або у базі "Миротворець".

чи перебуває авто особи в розшуку.

"ТиХто" не містить, не зберігає і не передає персональних даних. Додаток містить лише публічні дані з відкритих реєстрів.