СБУ затримала Медведчука

Служба безпеки України затримала народного депутата Віктора Медведчука.

Про це йдеться в повідомленні СБУ.

"Дякую усім співробітникам СБУ, зокрема контррозвідникам і слідчим, які, виконуючи доручення президента України Володимира Зеленського, довели свій професіоналізм і провели цю блискавичну та небезпечну багаторівневу спецоперацію із затримання поки що народного депутата Медведчука. Жоден зрадник не уникне покарання і буде відповідати за Законом України. За всією строгістю, за всі злочини сьогодення, до яких призвели його особисті дії в тому числі", – зазначив голова СБУ Іван Баканов.

Раніше Личаківський районний суд Львова обрав запобіжний захід – тримання під вартою – Віктору Медведчуку.

Нагадаємо, народного депутата, голову політради партії "Опозиційна платформа – За життя", кума Путіна Віктора Медведчука підозрюють у державній зраді та сприянні діяльності терористичної організації.

Раніше повідомлялося, що народний депутат фракції "Опозиційна платформа – За життя" Віктор Медведчук, підозрюваний у справі щодо постачання вугілля з окупованого Донбасу, втік з-під домашнього арешту.

співробітники СБУ 11 травня 2021 року провели обшуки в особняку народного депутата (фракція "Опозиційна платформа – За життя"), лідера Всеукраїнського громадського руху "Український вибір – право народу" Віктора Медведчука, його найближчого соратника Тараса Козака та в офісі партії "ОПЗЖ ".

Після цього Медведчуку та Козаку було повідомлено про підозру у справі про державну зраду та замах на заволодіння природними ресурсами за статтями 111 та 348 Кримінального кодексу.

У частині заволодіння природними ресурсами йдеться про незаконну передачу окупаційним властям у 2015 році документації на родовище "Глибоке" на шельфі Криму, запаси якого оцінюються у 38 млрд грн. За даними слідства, Медведчук перереєстрував спецдозвіл використання надр за російським законодавством за допомогою кума Володимира Путіна та віце-прем'єра РФ Дмитра Козака. У частині розслідування про держзраду Медведчука звинувачують у тому, що він передавав через Козака владі Росії дані про українські військові підрозділи. Крім того, Медведчук та Козак організували схему вербування громадян України на користь РФ серед трудових мігрантів.

8 жовтня 2021 року Офіс генпрокурора повідомив Медведчуку про нову підозру у державній зраді та сприянні діяльності терористичної організації у зв'язку з причетністю до незаконного постачання вугілля з окупованої території наприкінці 2014 – початку 2015 року.