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Уряд виділив ще 490 мільйонів на відновлення дорожньої інфраструктури

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Кабінет міністрів виділив додаткові 490 млн грн для базового відновлення дорожньої інфраструктури, зокрема на звільнених територіях.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у відеозверненні.

Він наголосив, що держава підтримує людей на щойно звільнених територіях. Так, 10 квітня було виділено 1 млрд грн на першочергове відновлення інфраструктури у звільнених містах і селах Київської, Чернігівської, Сумської та Житомирської областей.

"Постійно надсилаємо гуманітарну допомогу, безкоштовні речі, медикаменти. У прифронтових містах продовжуємо роздавати безкоштовні продуктові набори. Держава закуповує продукти переважно в українських виробників, аби завантажити їх замовленнями. По більшості позицій закупили від 30 до 80% всього необхідного", – зазначив глава уряду.

Нагадаємо, 10 квітня на відновлення звільнених від російських військ територій 400 млн грн виділили для Київської області, по 250 млн грн – Чернігівській та Сумській областям, ще 100 млн грн – для Житомирщини. 

Кошти будуть спрямовані на ремонт інженерних мереж і систем для відновлення тепла, газу, води, електроенергії. Також – на розбирання руйнувань, ремонт покрівель, заміну вікон і дверей, ліквідацію вибоїн на дорогах та інші першочергові потреби.

Автор: Юлiя Далецька

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