Україна завершила опалювальний сезон із 9 мільярдами кубометрів газу у сховищах

Україна успішно завершила опалювальний сезон і вже розпочинає підготовку до наступного.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час відеозвернення.

За його словами, наразі Україна має у своїх сховищах 9 млрд кубів газу. Також 1 млн тонн вугілля зберігається на складах.

"Починаємо підготовку до наступного опалювального сезону", – додав він.

Як повідомлялося, Україна минулого опалювального сезону використовувала свої "підземки" в режимі відбору понад півроку – з 20 жовтня 2020 року по 29 квітня 2021 року, знизивши запаси в них з 28,44 млрд кубометрів до 15,29 млрд кубометрів.