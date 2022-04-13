Кабмін відновив громадський контроль за держзакупівлями

Із ініціативи Міністерства інфраструктури та Prozorro уряд відновив громадський контроль за державними закупівлями.

Про це повідомляє пресслужба Мінінфраструктури у Telegram.

Зазначається, що Кабмін ухвалив зміни до постанови від 2 березня 2022 р. № 185 щодо здійснення публічних закупівель в умовах воєнного стану.

Йдеться про тристоронні договори, замовниками яких виступають обласні військові адміністрації, а платником – "Укрзалізниця" за рахунок бюджетних коштів. Замовник такої закупівлі тепер зобов’язаний оприлюднювати повідомлення про неї протягом 5 днів після погодження цін на товари.

За такими договорами відбувається закупівля продовольчих товарів і пакувальних товарів, санітарно-гігієнічних товарів, пального, лікарських засобів, вакцин, медичних виробів, та обладнання, будівельних матеріалів для першочергових робіт на пошкоджених бойовими діями об’єктах.

При цьому визначення кола постачальників, цін, обсягів закупівель, умов попередньої оплати віднесено (залежно від категорії товарів) до компетенції Мінагрополітики, МОЗ, Міненерго, Мінекономіки, Мінрегіону, Держпродспоживслужби.

Зазначається, що раніше замовник мав оприлюднити звіт про договір протягом 20 днів з дня завершення воєнного стану.