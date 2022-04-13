В уряді РФ визнали "просідання" економіки на 11%

Віцепрем’єр-міністр РФ Андрій Білоусов заявив, що в РФ розпочалося "просідання" економіки, яке становить до 11%.

Про це він заявив під час виступу в Раді Федерації, передає російський Forbes.

"Один із головних на сьогодні ризиків – просадка економіки через логістичні обмеження, з одного боку, і недостатність ліквідності – з іншого. Дані опитувань керівників системоутворюючих підприємств показують, що це просідання вже почалася, хоча воно поки що практично не торкнулася ринку праці. Так, у промисловості та торгівлі зниження обсягів виробництва склало близько 11%, в інших секторах – 9-10%", – заявив віце-прем'єр.

На його думку, країни Заходу прагнуть організувати "глобальну блокаду" Росії, що складається з чотирьох "кілець": фінансового, торгового, транспортного та гуманітарного.

При цьому він вважає, що "ізолювати Росію, шосту за величиною економіку світу від глобальної економічної системи" не вдасться. На сьогодні порядок денний російського уряду, за його словами, полягає в тому, щоб "погасити шок, не допустити паніки та забезпечити функціонування ключових економічних структур".

Раніше голова Рахункової палати РФ Алєксєй Кудрін повідомив, що російський уряд прогнозує падіння економіки в 2022 році внаслідок повномасштабного вторгнення в Україну та запроваджених країнами Заходу санкцій приблизно на 10%.