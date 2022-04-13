"Газпром" продовжує зменшувати транзит газу через Україну

"Газпром" зменшив номінацію на прокачування російського газу до Європи через Україну на 13 квітня до 66,3 млн кубометрів, хоча заявка на транзит попереднього дня, 12 квітня, становила 74,6 млн куб. м, хоча законтрактовані потужності дозволяють прокачувати близько 109 млн кубометрів.

Про це свідчать дані "Оператора ГТС України", повідомляє Інтерфакс-Україна.

Газопровід "Ямал-Європа" на ділянці між Німеччиною та Польщею з 7 квітня безперервно працює у реверсному режимі. У середу реверсний потік газу з Німеччини до Польщі становить 0,8 млн. куб. м за годину, свідчать дані газотранспортного оператора Gascade.

Європейські підземні сховища газу з 6 квітня показують з кожним днем ​​перевищення закачування над відбором. На даний момент рівень запасів становить 27,06%, зростання за останню добу на 0,14 відсоткових пункти. Проте поки що у квітні закачування стримуватиметься високими цінами на імпортний газ.