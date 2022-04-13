БЕБ зупинило експорт до Росії прокату чорних металів на 52 мільйони

Бюро економічної безпеки наклало арешт на 17 800 російських та білоруських вагонів. Таким чином їх вантаж – прокат чорних металів – був зупинений.

Про це йдеться в повідомленні БЕБ.

Як повідомляється, раніше за ініціативи Бюро економічної безпеки України на 17 800 вагонів, які належать Росії та Білорусі, було накладено арешт. Наразі співробітники БЕБ здійснюють аналіз та оцінку виявлених товарно-матеріальних цінностей. Так у Запорізькій області, працівники БЕБ, які перебувають у складі спеціальної групи, аналізують діяльність компаній, яким належить майно та оцінюють виявлені вагони та вантаж, що в них знаходиться.

У межах кримінального провадження на території однієї із залізничних станцій Запорізької області встановлено 20 вагонів залізничного рухомого складу. Вони були завантажені прокатом чорних металів, які є власністю Російської Федерації. Вага товарно-матеріальних цінностей становить 1 280 тонн, орієнтовна вартість – понад 52 млн грн..

У результаті проведених заходів, експорт прокату чорних металів до Російської Федерації зупинено.

Бюро економічної безпеки України вже отримало Ухвалу суду, відповідно до якої на зазначені вагони накладено арешт із забороною відчуження, розпорядження та/або користування майном.

До Запорізької військово-цивільної адміністрації надано інформацію про перелік виявлених вагонів та товарно-матеріальні цінності для ухвалення рішення щодо їх подальшої націоналізації.

Досудове розслідування по кримінальному провадженню триває.