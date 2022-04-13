Євросоюз схвалив збільшення військової допомоги Україні до 1,5 мільярда євро

Рада ЄС оголосила, що погодила третій транш допомоги Україні в 500 млн євро, збільшивши її тим самим до 1,5 млрд євро.

"Із цими новими додатковими 500 млн євро ЄС виділив загалом 1,5 млрд євро на підтримку постачання військового спорядження для Збройних сил України державами-членами ЄС. Наступні тижні будуть вирішальними. Вкрай важливо, щоб ми продовжували і нарощували нашу військову підтримку Україні, щоб захистити її територію та населення", – заявив ініціатор цього додаткового фінансування голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель, передає Інтерфакс-Україна.

У комюніке Ради повідомляється, що в рамках узгоджених заходів фінансуватимуться як постачання країнами ЄС засобів індивідуального захисту, аптечок та палива, так і летального спорядження в оборонних цілях.

Термін дії цих заходів допомоги продовжується на рік.

Попередні заходи допомоги, нагадується у повідомленні Ради ЄС, були погоджені 28 лютого та 23 березня 2022 року.

Як повідомлялося, Європейський фонд миру (EPF) на 5 млрд євро був створений ЄС на початку 2021 року. Він фінансується за рахунок внесків країн-членів Євросоюзу. Фонд створили з метою "підвищити здатність Європейського Союзу запобігати конфліктам, зберігати мир і зміцнювати міжнародну стабільність та безпеку".

Кошти з Фонду мають спрямовувати на допомогу країнам-партнерам для підтримки їхні операції зі встановлення миру, а також на покращення їх збройних сил.