Клієнти російського "Сбєрбанку" втратили можливість оплачувати покупки смартфонами

Найбільший в РФ "Сбєрбанк" визнав, що безконтактна оплата картками російської системи "Мир" зі смартфонів через SberPay в офлайн-магазинах більше не працює.

У пресслужбі банку пояснили це "рішенням технічного партнера", повідомляє російський Інтерфакс.

"У зв'язку з рішенням технічного партнера використання карток в електронному гаманці SberPay (NFC) обмежено", – повідомили в банку.

Водночас поки що здійснювати оплату товарів та послуг в офлайн-магазинах з карток "Сбєрбанку" за допомогою смартфона можна, додавши картку "Мир" до сервісів Mir Pay або Samsung Pay.

Як повідомлялося, США 6 квітня запровадили блокуючі санкції щодо російських "Сбєрбанку" та "Альфа банку". Вони передбачають "заморожування" активів у США, а також заборону американським громадянам проводити будь-які операції з банком. Повністю американські санкції набувають чинності саме в середу, 13 квітня.

Раніше з App Store та Google Play було видалено ряд мобільних додатків "Сбєрбанку", зокрема SberPay.