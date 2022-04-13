Швейцарія приєдналася до п'ятого пакету санкцій ЄС проти Росії

Влада Швейцарії оголосила про рішення приєднатися до пакету санкцій, прийнятого раніше у квітні ЄС щодо Росії та Білорусі.

Про це йдеться у пресрелізі швейцарського уряду, передає Інтерфакс-Україна.

"13 квітня Федеральна рада Швейцарії прийняла рішення приєднатися до нових заходів, розроблених ЄС щодо РФ та Білорусі", – сказано в повідомленні.

У ньому наголошується, що це рішення не поширюється на заходи ЄС щодо закриття портів для суден РФ, а також сухопутного перевезення вантажів, оскільки вантажівки й судна з Росії на практиці і так уже не можуть отримати доступ на швейцарську територію.

Минулого тижня ЄС опублікував п'ятий пакет санкцій проти РФ та Білорусі. Під нові європейські санкції потрапили понад 200 фізосіб та 18 організацій, серед яких були підприємці так званих "ЛНР" та "ДНР", а також члени сімей осіб, які вже перебували під санкціями. Також запроваджено санкції проти компаній, виробництво та технології яких пов'язані з російською агресією в Україні.

Також ЄС вирішив заборонити імпорт із РФ деяких типів деревини, цементу, добрив, морепродуктів, спиртних напоїв, ікри та запровадити обмеження на експорт до РФ квантових комп'ютерів та передових напівпровідників, високотехнологічної електроніки, програмного забезпечення, чутливого обладнання та обладнання для транспорту, суден.

Крім іншого, п'ятим пакетом санкцій проти Росії передбачено ембарго на постачання в ЄС вугілля та інших видів твердого палива з РФ до ЄС, яке почне діяти з 10 серпня 2022 року, заборона на імпорт хлористого калію з Білорусі через Росію, заборона на доступ судів РФ до порти країн ЄС та заборона на доступ на свою територію дорожнього транспорту з РФ та Білорусі.