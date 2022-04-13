Євросоюз вводить винятки до своїх санкцій для надання гуманітарної допомоги Україні

Рада ЄС оголосила про запровадження винятків із двох санкційних режимів ("режим територіальної цілісності України" та "донецький та луганський режим") для полегшення гуманітарної діяльності в Україні.

Про це йдеться в повідомленні Ради ЄС, передає Інтерфакс-Україна.

"Зокрема, організації та установи, які виступають як гуманітарні партнери ЄС, такі як Міжнародний Комітет Червоного Хреста та спеціалізовані установи ООН, звільняються від заборони на надання коштів або економічних ресурсів особам та організаціям (що входять до списків санкцій), коли кошти або ресурси потрібні виключно для гуманітарних цілей в Україні", – йдеться у комюніке Ради ЄС.

У документі також зазначається, що "деякі чітко визначені категорії гуманітарних організацій звільняються від експортних обмежень та пов'язаної з ними заборони на надання послуг у рамках (санкційного – ред.) режиму по Донецькій та Луганській областях, коли це необхідно виключно з гуманітарною метою в непідконтрольних уряду районах Донецької та Луганської областей України".

Крім того, організації, на які не поширюються прийняті винятки, можуть просити держави-члени ЄС про відступ від заборон, коли це необхідно для гуманітарної діяльності в Україні.

Метою цих рішень, пояснюють у Брюсселі, є "забезпечення гуманітарної діяльності, спрямованої на задоволення потреб цивільного населення в Україні".