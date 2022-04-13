Європейське космічне агентство припиняє співпрацю з Росією за місячною програмою

Європейське космічне агентство (ESA) виходить із участі в російських місячних місіях.

Про це заявили в агентстві, передає Інтерфакс-Україна.

"ESA припинить спільну діяльність з Росією по Місяцю-25, -26 та -27", – йдеться у повідомленні.

Контракт про надання послуг з транспортування камери PILOT-D та її навігаційної системи для високоточної посадки, які мали бути випробувані в рамках місії "Місяць-25", "вже здійснюється постачальником комерційних послуг".

Доставка бура PROSPECT та інструментарію для аналізу летючих частинок, які раніше планувалися для запуску в рамках місії "Місяць-27", буде здійснена в ході місії NASA з доставки комерційного корисного навантаження на місячну поверхню.

"Водночас варіанти випробування у майбутньому систему високоточної посадки та зниження ризиків PILOT (планована для участі у "Місяці-27") зараз розглядається", – повідомили в агентстві.

Голова ESA Йозеф Ашбахер та президент Японського агентства аерокосмічних досліджень (JAXA) минулого тижня підписали угоду про відправку обладнання ESA, "у тому числі EMS-L (корисне навантаження для підтримки зв'язку в L-діапазоні – ред.) та Exospheric Mass Spectrometer, в рамках спільної місії JAXA та Індійської організації космічних досліджень (ISRO) щодо доставки на місячну поверхню ровера LUPEX".