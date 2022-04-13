Суд острова Джерсі заморозив пов'язані з Абрамовичем активи на $7 мільярдів

Суд острова Джерсі ухвалив рішення заморозити активи, які можуть стосуватися Романа Абрамовича, на загальну суму понад $7 млрд.

Про це повідомляє агентство Bloomberg, передає Інтерфакс-Україна.

Крім того, поліція острова, розташованого в протоці Ла-Манш, яка має репутацію "податкової гавані", отримала ордер на обшук приміщень, які можуть бути пов'язані з діяльністю російського бізнесмена.

Абрамович, статки якого оцінюються в $13,9 млрд, за даними Bloomberg Billionaires Index, у березні підпав під жорсткі санкції з боку ЄС та Великобританії. Санкції призвели до заморожування його активів, включно з лондонським футбольним клубом Челсі, майбутнє якого залишається туманним.

Представники бізнесмена не відповіли на запит Bloomberg про коментарі.

Раніше повідомлялося, що Велика Британія арештувала два літаки бізнес-партнера Абрамовича.