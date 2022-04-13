Мінагрополітики хоче спростити передачу землі для підприємств, що евакуюються із зони бойових дій

Міністерство аграрної політики та продовольства розробить нормативно-правові акти, що спрощують процедуру отримання земельних ділянок державної та комунальної власності для розміщення виробничих потужностей підприємств, що евакуюються із зони бойових дій.

Відповідні плани відомства озвучив перший заступник міністра агрополітики Тарас Висоцький під час онлайн-вебінару Програми з аграрного та сільського розвитку (USAID), передає Інтерфакс-Україна.

За словами Висоцького, міністерство працює над максимальним спрощенням процедури отримання земельних ділянок державної та комунальної власності для розміщення виробничих потужностей евакуйованих із зони бойових дій підприємств, а також евакуюваних портів та с/г виробництв.

Висоцький зазначив, що для таких підприємств планується скасувати земельні торги для отримання ними земельних ділянок.

Відомство також розробляє способи максимально спростити бюрократичні процедури для підприємств, що евакуюються.

За словами Висоцького, окрім цього Мінагрополітики планує надати спрощений доступ до земельних ділянок усіх форм власності для компаній, які обслуговують критичну інфраструктуру України.