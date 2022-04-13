У Миргороді через ракетний удар значно пошкоджена інфраструктура аеродрому, – мер

Унаслідок ракетного удару, який війська РФ завдали по Миргороду Полтавської області увечері 12 квітня, значних руйнувань зазнала інфраструктура аеродрому.

Про це повідомив міський голова Миргорода Віктор Іваненко, передає Укрінформ.

"Вчора війська Російської Федерації завдали чергового ракетного удару по інфраструктурі нашого аеродрому. Є численні руйнування, виникла пожежа. На щастя, загиблих немає", – зазначив мер.

За його словами, за останні 10 днів це вже третій ракетний удар по інфраструктурі міста.

2 квітня трьома російськими ракетами були пошкоджені злітна смуга та інфраструктура аеродрому в Миргороді. Другий обстріл стався в ніч на 9 квітня, тоді постраждали двоє людей.