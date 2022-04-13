Більше 600 тисяч постраждалих від війни отримали допомогу зі спецрахунку Мінсоцполітики
Про це повідомила міністр соціальної політики України Марина Лазебна.
"Завдяки тому, що ми не просто фінансуємо заявки отримувачів, а організуємо співпрацю, коли частину витрат на допомогу отримувачі беруть на себе або забезпечують певний етап надання необхідної допомоги, вдається за рахунок наявних ресурсів забезпечити допомогою більшу кількість людей", – розказала Лазебна.
Кошти розподіляються отримувачам на різні види допомоги: евакуація цивільних із місць активних бойових дій, розміщення, організація харчування та психологічна допомога внутрішньо переміщеним особам, забезпечення медичними засобами та продуктами людей у місцях, де ведуться бойові дії, транспортування гуманітарної допомоги, придбання генераторів для деокупованих громад.
На сьогодні кошти з гуманітарного рахунку для допомоги людям отримали 49 одержувачів, серед яких громадські та благодійні організації, санаторії, територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг), міські та сільські ради, медичні заклади, реабілітаційні центри.