Зеленський і Байден домовились про посилення санкцій проти Росії та виділення Україні зброї на $800 мільйонів (оновлено)

Президент України Володимир Зеленський та президент США Джо Байден під час телефонної розмови домовились про посилення санкцій проти Росії.

Про це Зеленський написав у Twitter.

"Продовжив постійний діалог із президентом США Джо Байденом. Дали оцінку російським воєнним злочинам. Обговорили додатковий пакет оборонної та можливої макрофінансової підтримки України. Домовилися про посилення санкцій", – повідомив Зеленський.

Пізніше в пресслужбі Білого Дому заявили, що США схвалили виділення військової допомоги Україні на $800 млн.

"Я щойно розмовляв із президентом Зеленським і поділився з ним, що моя адміністрація санкціонує надання Україні додаткової зброї, боєприпасів та іншої допомоги в галузі безпеки на $800 млн. Українські військові використали зброю, яку ми надаємо, з руйнівним ефектом. Поки Росія готується посилити свої атаки на Донбасі, Сполучені Штати продовжать надавати Україні можливості для самозахисту", – заявив Байден.

Президент США зазначив, що новий пакет допомоги буде включати високоефективні системи озброєнь, які надавалися Україні раніше, а також нові пункти у зв'язку з необхідністю відобразити ширший наступ РФ на сході України.

"Ці нові можливості включають артилерійські системи, артилерійські снаряди та бронетранспортери. Я також схвалив передачу додаткових вертольотів. Крім того, ми продовжуємо сприяти передачі значних сил та коштів від наших союзників та партнерів у всьому світі", – наголосив Байден.

"Стабільні поставки зброї, яку Сполучені Штати, їхні союзники та партнери надали Україні, відіграли вирішальну роль у її боротьбі з російським вторгненням. Це допомогло Путіну зазнати невдачі в його початкових військових цілях із завоювання та контролю над Україною. Ми не можемо зараз відпочивати. Як я запевнив президента Зеленського, американський народ і надалі підтримуватиме хоробрий український народ у його боротьбі за свободу", – сказав він.

Раніше повідомлялося, що США можуть оголосити про виділення ще $700 млн військової допомоги Україні.