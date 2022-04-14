Чисті міжнародні резерви України у березні лишились незмінними, – НБУ

Чисті міжнародні резерви України за підсумками березня становили $17,558 млрд порівняно з $17,554 млрд місяцем раніше.

Про це йдеться в інформації Національного банку України, передає Інтерфакс-Україна.

Як зазначається, у лютому міжнародні резерви знизилися на 7,5%, а загалом за перший квартал цього року – на 15,5%, або на $3,21 млрд.

НБУ зазначив, що валові міжнародні резерви на кінець березня дорівнювали $28,11 млрд, збільшившись за місяць на 2%, або $557 млн.

У той самий час, з початку року вони скоротилися на 9,2%, або на $2,83 млрд.

Як повідомлялося, минулого року чисті міжнародні резерви України збільшилися на 14,6%, або на $2,653 млрд, тоді як валові – на 6,2%, або на $1,808 млрд.