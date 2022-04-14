Президент Литви закликав до санкцій проти всіх банків РФ та ембарго на газ та нафту

Масштабні санкції проти РФ, що включають газове та нафтове ембарго, а також санкції проти всіх російських банків мають бути введені негайно/.

Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа на брифінгу з президентами України, Польщі, Латвії та Естонії у Києві, передає Інтерфакс-Україна.

"Ще одне питання – це санкції. Заборона, повне ембарго природного газу та нафти, санкції проти всіх, повторюю – всіх російських банків – треба накласти саме зараз. Ми не можемо чекати рік чи два. Українці страждають та помирають щодня – жінки, діти, люди похилого віку. Ми повинні зупинити фінансування путінської війни", – заявив він.

Президент Литви також висловив сподівання, що всі країни Європи зможуть позбавитися енергетичної залежності від РФї та припинити фінансувати війну в Україні.

"Протягом багатьох років у нас було єдине джерело газу – це Росія. Ми розірвали цю енергетичну пуповину і сподіваємося, що вся Європа може це зробити, питання лише політичної волі. Я вже говорив і хотів би повторити: Україна належить до сім'ї Європейського союзу. Литва і надалі виступатиме за це, поки ми не побачимо українців, які сидять за тим же столом, що й усі ми в Брюсселі", – наголосив Науседа.