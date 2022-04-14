Австралія ввела санкції проти "Газпрому"

Австралія запровадила ще один пакет санкцій проти РФ через вторгнення в Україну – зокрема, у санкційному списку "Газпром" та "Транснєфть".

Загалом міністерка закордонних справ Австралії Маріс Пейн оголосила про санкції проти 13 компаній, передає The Guardian. Також у санкційному списку опинилися найбільша російська телекомунікаційна компанія "Ростелеком", найбільший виробник електроенергії в РФ "РусГідро", судноплавні компанії та порти, а також алмазодобувна компанія "Алроса". Як повідомлялося, раніше уряд Австралії запровадив додаткові мита у вигляді 35% на всі товари, імпортовані із Росії та Білорусі.

Автор: Юлiя Далецька