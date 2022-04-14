Росіянам заблокували доступ до шрифтів Times New Roman та Arial, – ЗМІ

Американська компанія Monotype, яка володіє правами на шрифти Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma та Helvetica, закрила для російських користувачів доступ до своєї бібліотеки на сайті.

Як пишуть "Ведомости", сайт Monotype в Росії доступний, але при спробі відкрити сторінку з каталогом шрифтів, користувач бачить повідомлення про заборону доступу, передає "Медуза".

Водночас при використанні VPN-сервісів, зазначає видання, вдається отримати доступ до шрифтів.



Коментар компанії Monotype поки що отримати не вдалося.



Шрифти Monotype вже понад 40 років застосовуються у всіх популярних ОС Microsoft та Apple. Найбільш популярні шрифти Monotype зараз доступні для російських користувачів, наприклад, у пакеті Microsoft Office. Однак ще на початку березня Microsoft оголосила про припинення продажів у РФ, зараз, заявили учасники ринку, можна купити лише завезені до початку війни в Україні продукти.



Юристи, опитані виданням, вважають, що закриття доступу до каталогу шрифтів Monotype – поки що не заборона російським користувачам використовувати їх. Однак, на їхню думку, "в найближчому майбутньому може призвести до того, що їх використання стане неможливим".