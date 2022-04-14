Росіянам заблокували доступ до шрифтів Times New Roman та Arial, – ЗМІ
Як пишуть "Ведомости", сайт Monotype в Росії доступний, але при спробі відкрити сторінку з каталогом шрифтів, користувач бачить повідомлення про заборону доступу, передає "Медуза".
Водночас при використанні VPN-сервісів, зазначає видання, вдається отримати доступ до шрифтів.
Коментар компанії Monotype поки що отримати не вдалося.
Шрифти Monotype вже понад 40 років застосовуються у всіх популярних ОС Microsoft та Apple. Найбільш популярні шрифти Monotype зараз доступні для російських користувачів, наприклад, у пакеті Microsoft Office. Однак ще на початку березня Microsoft оголосила про припинення продажів у РФ, зараз, заявили учасники ринку, можна купити лише завезені до початку війни в Україні продукти.
Юристи, опитані виданням, вважають, що закриття доступу до каталогу шрифтів Monotype – поки що не заборона російським користувачам використовувати їх. Однак, на їхню думку, "в найближчому майбутньому може призвести до того, що їх використання стане неможливим".