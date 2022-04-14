Банки видали аграріям кредитів для проведення посівної на 5,4 мільярда

Станом на 13 квітня банки видали кредитів 2080 сільськогосподарським товаровиробникам на 5,43 млрд грн, основна сума із яких була залучена за програмою портфельних гарантій 80% – 4,4 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

П’ятірка областей-лідерів із залучення кредитів має такий вигляд:

Кіровоградська (1,08 млрд грн)

Вінницька (944,18 млн грн)

Дніпропетровська (738 млн грн)

Одеська (549,9 млн грн)

Львівська (348,9 млн грн).

Зазначається, що для аграрія, який залучає в банку кредит на суму до 60 млн грн за цією програмою, встановлена нульова відсоткова ставка протягом шести місяців. Потім вона становитиме 5%. Скористатися кредитом можуть аграрії, які підпадають під визначення с/г товаровиробника.

"Фактично за тиждень було видано кредитів більш ніж на 3,5 млрд грн для понад тисячі аграріїв. Банки взяли доволі швидкі темпи, щоб покрити потреби наших с/г товаровиробників, які саме зараз проходять посівну кампанію", – наголосив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський.

За його словами, на сьогодні аграрні кредити можуть видавати 22 банки, мета держави наростити кредитування аграрної галузі до 40 млрд грн, тобто ще майже у 8 разів.

"Україна розуміє свою визначальну роль як гаранта продовольчої безпеки світу, тож ми повинні зібрати урожай, аби прогодувати себе, а також не допустити дефіциту продовольства та голоду в світі", – наголосив міністр.