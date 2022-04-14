Uber відновлює роботу у Києві

Uber після отримання схвального рішення від міської влади відновлює роботу у Києві.

Про це повідомили у пресслужбі компанії, передає Інтерфакс-Україна.

Зазначається, що компанія не братиме комісію за обслуговування, тому повна вартість поїздок надходитиме водіям.

"З сьогоднішнього дня Uber відновив роботу в Києві. Щоб підтримати негайне відновлення міста, Uber не стягуватиме жодну комісію за поїздки - отже, повна вартість проїзду, сплачена пасажирами, надходитиме безпосередньо місцевим водіям. Також Uber пожертвує 10 тис. безкоштовних поїздок державним службовцям та іншим працівникам критичної інфраструктури, які надають необхідну допомогу та послуги киянам", – зазначила регіональна менеджерка Uber у Європі, Близькому Сході та Африці Анабель Діаз.

Uber також продовжує працювати в інших українських містах: Львові, Тернополі, Івано-Франківську, Вінниці, Чернівцях, Хмельницькому, Луцьку та Рівному.

Крім цього, в компанії додали, що окрім поновлення основної операційної діяльності, Uber продовжує ініціювати соціальні проєкти у співпраці з неурядовими організаціями, волонтерськими центрами та бізнесом для підтримки українців.

Uber, зокрема, пропонує промокоди на безкоштовні поїздки до центрів здачі крові донорам з DonorUA. Крім того, нещодавно Uber запустив у Львові сервіс Uber Connect&Van із спеціальним промокодом для пожертвування товарів для внутрішньо переміщених осіб. Ініціатива реалізується у співпраці з НВО "Волонтерська сотня Львів".

В Україні та Польщі Uber запустив спеціальну послугу Uber Aid, яка дозволяє українцям їздити до кордонів безкоштовно.