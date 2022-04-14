Окупанти пошкодили понад 300 українських лікарень, – МОЗ

З моменту повномасштабного російського вторгнення в Україні пошкоджено 324 лікарні, з яких 24 – знищено вщент.

Про це в ефірі одного з телеканалів заявив заступник міністра охорони здоров'я Олексій Яременко, пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

За його словами, перелік зруйнованих медзакладів чи не щодня поповнюється новими лікарнями. Натомість на територіях, уже звільнених від окупантів, розпочинаються роботи щодо відновлення закладів охорони здоров'я.

"Зокрема, міністерство вже розпочало планувати відновлення і відбудову лікарень. Наразі МОЗ працює над комплексним планом, де саме будуватимуться лікарні, в якому вигляді вони будуть відновлені та які послуги надаватимуть. Поки триватиме відбудова медзакладів, у деяких населених пунктах тимчасово можуть бути розміщені мобільні шпиталі. Також у лікарнях, які мають незначні пошкодження, будуть проведені косметичні ремонти, як проміжний етап", – зазначив Яременко.

МОЗ нагадує, що в заклади охорони здоров'я на звільнених територіях нині активно постачається гуманітарна допомога. Зокрема, ліки, витратні матеріали та обладнання.

Із початку повномасштабної війни до України надійшло понад 3 234 тонни медичної гуманітарної допомоги на загальну суму більш ніж 3,2 млрд грн.