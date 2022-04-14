Експорт аграрної продукції впав у березні більш як удвічі, – Мінагрополітики

У березні Україна проекспортувала аграрної продукції на $842 млн проти $1,9 млрд торік, але цьогоріч фактичний результат, насправді, значно менший.

Про це повідомив міністр агрополітики Микола Сольський, передає Економічна правда.

У фізичних обсягах ці суми перекладаються як 3,5 млн тонн зернових та 1,4 млн тонн відповідно. Проте фізичний обсяг вивезеної продукції цього березня становив лише 200 тис.тонн, адже велика частина цьогорічного експорту була фактично вивезена у лютому і формально задокументована у березні.

Зниження обсягів спостерігалось по більшості товарних груп, але найбільше постраждали основні експортні позиції – зернові культури та рослинні олії, перш за все соняшникова.

Міністр наголошує, що березень не буде таким показовим, адже війна почалася лише 24 лютого, тож у березні всі орієнтувалися на війну, частина працівників почала шукати можливості, як вивозити інакше і налагоджувати процес.

"Очевидно, що це найбільше "дно" через мільйон причин. Зараз воно уже відстрілює вверх однозначно. Треба ще трохи часу", – каже Сольський. "Було близько 200 тисяч загалом всієї агропродукції за місяць, і можна вийти на 1,5-2 млн тонн. Для цього треба багато речей зробити, це все не буде за один місяць".

До війни в місяць було близько 5 млн тонн експорту через українські порти, зазначає міністр. Він додав, що наразі залишається 20 млн тонн ще торішнього врожаю, які треба було вивезти цієї весни. Якщо до цих 20 млн тонн додасться ще умовних 30 млн тонн цьогорічного врожаю, вивозити їх доведеться "роками". Основним транспортом для цього наразі є залізниця, замість домінуючих раніше портів.