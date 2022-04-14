Ціна на газ у березні зросла до $1300 за тисячу кубометрів, – Мінекономіки

Фактична ціна реалізації природного газу в Україні за березень 2022 року становила 38,19 тис. грн або $1 305,7 за тисячу кубометрів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки. Ціну розраховано відповідно до вимог Податкового кодексу. У березні Мінекономіки вперше розрахувало фактичну ціну реалізації газу для податкових цілей. Раніше оприлюднювали середню ціну на імпортний газ, яка становила за лютий 29,55 тис. грн, або $1 010,1 за тисячу кубометрів.

Автор: Юлiя Далецька