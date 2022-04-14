Колубмія готова замінити частину російських нафти, вугілля та газу на світовому ринку

Колумбія готова швидко збільшити експорт вугілля, нафти та газу для до країн Заходу, аби допомогти їм перекрити дефіцит внаслідок відмови від енергоносії в Росії.

Про це президент Колумбії Іван Дуке заявив в інтерв’ю CNN, повідомляє Укрінформ.

"Північноамериканські та європейські країни точно знають, що не можуть більше покладатися на поставки енергоресурсів із Росії. Чи може Колумбія допомогти із розв'язанням цієї проблеми? Наша відповідь – так", – сказав Дуке.

За його словами, Колумбія може наростити видобуток та експорт одразу у трьох напрямках: вугілля, традиційні нафта й газ.

"Колумбія може негайно збільшити видобуток вугілля….Ми маємо одні із найбільших покладів у світі і самі не використовуємо вугілля для виробництва енергії", – зазначив президент.

Він додав, що Колумбія вже домовилася про збільшення експорту до Німеччини.

Як повідомлялося, Євросоюз 8 квітня ухвалив п'ятий пакет економічних санкцій проти Росії з кінця лютого. У тому числі він передбачає відмову від російського вугілля до серпня.

Водночас деякі країни Євросоюзу під час переговорів про запровадження ембарго на постачання нафти з Росії висловилися категорично проти цього, заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.