На Львівщину переїжджають два великі машинобудівні підприємства

На територію Львівської області переїхали два великі машинобудівні підприємства – "Вітропарки України" та "Пожмашина". Загалом в область релокували майже 80 підприємств.

Про це повідомив голова Львівської облдержадміністрації Максим Козицький у Facebook.

ТОВ "УК "Вітропарки України" у складі групи компаній ПАТ "Краматорський завод важкого верстатобудування" проєктує, будує, монтує вітроустановки, генерує та здійснює постачання електроенергії.

"Пожмашина" з історією роботи в понад 90 років є лідером на ринку пожежної, спеціалізованої та сільськогосподарської техніки. Із Чернігівської області на Львівщину релокують третину заводу. Після завершення війни в області планують залишити частину виробництва, а також розпочати виробництво вантажної техніки.

За словами Козицького, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну на Львівщину релокувались 79 підприємств, із яких 32 уже працюють.