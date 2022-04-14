В Україну повернулася рекордна кількість громадян за добу з початку війни, – Прикордонна служба

За добу 13 квітня західні кордони з ЄС та Молдовою перетнули понад 71 тисяча осіб та більше 16 тисяч транспортних засобів, зокрема в’їхали в Україну 31 тисяча осіб, з них 27 тис. – українські громадяни.

За даними Державної прикордонної служби, до України за добу в’їхала максимальна кількість громадян з початку повномасштабної війни, зазначає Інтерфакс-Україна.

Водночас потік на виїзд також виріс – до 39 тис. з 37 тис. осіб напередодні. На Польщу припало 59% тих, хто виїхав, що помітно нижче середніх значень.

Держприкордонслужба також повідомляє, що минулої доби кількість оформлених транспортних засобів з гуманітарними вантажами зросла до більш ніж 500 з 460 днем ​​раніше.

За даними прикордонної служби Польщі, 13 квітня до України виїхало 20 тис. осіб, порівняно з 17,7 тис. напередодні.

У зворотному напрямку потік склав 24,7 тис., що на 3% більше за показник 12 квітня, а за 7 перших годин четверга він збільшився ще на 10% – до 6 тис.

Загалом з початку війни, за даними прикордонної служби Польщі, в країну прибуло з України 2,73 млн людей, тоді як в Україну з Польщі виїхало 629 тис. осіб.

За даними УВКБ ООН станом на 13:00 13 квітня, всього Україну з початку війни залишило (без урахування потоку на в'їзд) 4,74 млн осіб, з них Польща прийняла 2,69 млн, Румунія та Молдова – 782,31 тис., Росія – 471,04 тис., Угорщина – 440,39 тис., Словаччина – 326,24 тис., Білорусь – 22,43 тис.