Нацбанк знову відклав розгляд питання про зміну облікової ставки

Національний банк України (НБУ) знову вирішив відкласти розгляд питання про зміну облікової ставки, залишивши її на попередньому рівні, встановленому ще до початку активної фази війни.

Про це повідомляє пресслужба Нацбанку за підсумками планового засідання Комітету з монетарної політики.

"За поточних умов вплив облікової ставки на функціонування грошово-кредитного та валютного ринків є обмеженим. Зважаючи на це, вона й надалі залишатиметься незмінною – на рівні 10% – до відновлення дієвості каналів монетарної трансмісії", – зазначається у повідомленні.

Як повідомлялося, напочатку березня Національний банк також відклав ухвалення рішення щодо розміру облікової ставки, залишивши її незмінною на рівні 10%. На цьому рівні вона знаходиться з 20 січня.