Нацбанк оприлюднив перший економічний прогноз після початку повномасштабної війни

За підсумками 2022 року внаслідок повномасштабної війни в Україні інфляція може перевищити позначку 20%, але вона залишатиметься контрольованою.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

НБУ очікує, що наслідки повномасштабного нападу Росії посилюватимуть інфляційний тиск, який частково стримуватиметься заходами уряду та НБУ. Зокрема, у березні 2022 року споживча інфляція в річному вимірі прискорилася до 13,7% (із 10,7% у лютому).

"За оцінками Національного банку, інфляційний тиск зберігатиметься й надалі насамперед через наслідки повномасштабної війни. За підсумками 2022 року інфляція може перевищити позначку 20%, але залишатиметься контрольованою", – вказує НБУ.

Нацбанк відзначає, що у відносно спокійних регіонах після шоку перших тижнів пожвавлюється економічна активність. Однак у багатьох регіонах України активні бойові дії тривають, втрати серед населення зростають, а знищення інфраструктури та виробничих потужностей продовжується.

"Повномасштабний напад Росії на Україну також призвів до розриву виробничих зв'язків між регіонами та до значного зростання вимушеної міграції. Як наслідок, втрати від війни будуть значними. За оцінками Національного банку, економіка поступово відновлюватиметься, однак реальний ВВП може скоротитися не менш ніж на третину у 2022 році. Скорочення ВВП України очікується за усіма складовими", – констатує НБУ.

Як повідомлялося, Світовий банк прогнозує, що через війну ВВП України в 2022 році впаде на 45,1%. До повномасштабного вторгнення РФ банк очікував цього року зростання української економіки на 3,2%.