"Приватбанк" отримав 3,7 мільярда гривень прибутку з початку року

Державний "Приватбанк" завершив перший квартал 2022 року з прибутком 3,7 млрд грн завдяки результатам довоєнних місяців, що у 1,5 раза більше ніж за аналогічний період 2021 року (2,4 млрд грн).

Про це повідомляє пресслужба банку.

Зазначається, що на фінансові результати березня суттєво вплинули скасування відсотків по кредитах на картках (недоотримано 1,3 млрд грн), відміна комісій для торгових підприємств та за зняття готівки, а також комісій за більшість видів платежів клієнтів (1,1 млрд грн).

Також у березні було сформовано 80 млн грн резерву під кредитні ризики та 600 млн грн під втрати готівки через руйнування приміщень та банкоматів. У березні банк визнав збиток на рівні 400 млн грн.

"Чистий результат без впливу резервів під можливі збитки та переоцінки впливу ринкових факторів (вартість іноземної валюти та цінних паперів) в березні склав 1,7 млрд грн. Для порівняння, відповідний показник за січень становив 4,1 млрд грн", – зазначили в "Приватбанку".

Кошти клієнтів зросли з початку року на 22 млрд грн, у березні приріст становив 48 млрд грн, враховуючи повернення частини залишків, що були зняті в передвоєнний період.

Чистий кредитний портфель після резервування збільшився за перший квартал на 6 млрд грн.

Крім того, з березня банк перерахував авансовий внесок з дивідендів за 2021 рік в сумі 28 млрд грн (80% прибутку за 2021 рік за даними попередньої звітності, що не пройшла аудит), а також аванс з податку на прибуток в сумі 5 млрд грн.

Станом на 14 квітня банк забезпечує роботу 1093 відділень (74%) та 6077 банкоматів (70% від загального парку).