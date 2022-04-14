Ілон Маск запропонував викупити Twitter за $43 мільярди

Засновник та голова Tesla Inc. Ілон Маск має намір придбати компанію Twitter, яка володіє однойменною соціальною мережею.

Як повідомляє видання Barron's з посиланням на регуляторні документи, Маск пропонує $54,2 за акцію, що передбачає 18% премію до ціни закриття торгів у середу, передає Інтерфакс-Україна.

Пропозиція Маска оцінює вартість компанії у $43,39 млрд.

Як повідомлялося, на початку березня стало відомо, що Маск є власником 9,2% акцій Twitter. Компанія запропонувала йому зайняти місце в раді директорів з умовою, що він не може володіти більше ніж 14,9% акцій, але Маск відмовився зайняти крісло в раді.

Акції Twitter підскочили в ціні на 11% під час попередніх торгів у четвер.