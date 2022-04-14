Нові лікарні в Україні мають бути оснащені підземними паркінгами, – Ляшко

Кожна нова лікарня, яка буде збудована в Україні, повинна бути обладнана підземним паркінгом, який за потреби може використовуватися як підземний поверх закладу.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час візиту до лікарень Харківщини, які постраждали від російських окупантів, передає пресслужба МОЗ.

Зокрема, йдеться про заклади, які будуть побудовані на місці зруйнованих ворогом лікарень.

"Ми відновимо кожен сантиметр, у кожній лікарні, яку за цей час зруйнували ворожі снаряди. У цьому сьогодні навіть немає сумнівів. Наші медики на Харківщині неодмінно працюватимуть у нових сучасних лікарнях, які будуть побудовані відповідно до викликів сьогодення: з підземними паркінгами, в які відразу прокладаються необхідні для реанімації системи газопостачання та які за лічені хвилини можуть стати новими реанімаційними залами", – зазначив міністр.

За словами Ляшка, необхідність таких рішень довів як COVID-19, коли в короткий проміжок часу виникла необхідність розгорнути більше ліжок, так і війна.

"Правильно запроєктований підземний паркінг стає надійним бомбосховищем з необхідними функціями для повноцінної роботи лікарні", – наголосив міністр.