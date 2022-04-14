Влада Німеччини заарештувала суперяхту російського мільярдера Усманова вартістю $600 мільйонів. ФОТО

Федеральне відомство кримінальної поліції Німеччини повідомило про арешт суперяхти Dilbar, яка належить сестрі російського олігарха Алішера Усманова.

Про це йдеться у повідомленні відомства в Twitter, передає Європейська правда.

"Незважаючи на приховування в офшорах, BKA визначила власника яхти Dilbar шляхом ретельного розслідування. Це Гульбахор Ісмаїлова, сестра Алішера Усманова", – йдеться в повідомленні.

Оскільки Усманов фігурує у списках Європейського союзу, яхта може бути на законних підставах залишена в Гамбурзі, як така, що підпадає під дію закону про санкції, пояснили у відомстві.

Американський Forbes на початку березня повідомляв, що німецька влада заблокувала яхту Dilbar через два дні після того, як Усманов потрапив під санкції ЄС.

Яхта з кінця жовтня 2021 року перебувала на модернізації в Гамбурзі.

Вартість яхти Dilbar оцінюється в $600 млн. Це найбільша за водотоннажністю моторна яхта, її екіпаж складається з 96 осіб, а довжина судна становить 156 метрів.