Путін заявив про "збої в оплаті" за російський газ

Російський президент Владімір Путін заявив, що "спостерігаються збої" в оплаті за постачання російських енергоресурсів до країн, які сама Росія вважає "недружніми".

Про це він заявив на нараді, присвяченій нафтогазовому сектору, повідомляє російський Інтерфакс.

"Банки з цих "недружніх" країн затримують переказ платежів. Нагадаю, що вже поставлено завдання перевести розрахунки за енергоресурси на національні валюти, поступово йти від долара та євро", – сказав Путін.

Путін 31 березня підписав указ про переведення розрахунків за природний газ із "недружніми" країнами на рублі. Згідно з цим документом, покупцям російського газу потрібно буде відкривати рублеві рахунки в російських банках для оплати постачання газу з 1 квітня.

Як повідомлялося, раніше в четвер агентство Bloomberg із посиланням на джерело повідомило, що Єврокомісія надала країнам ЄС аналіз указу Путіна про оплату газу з Росії в рублях і попередила, що його виконання порушить антиросійські санкції.

Крім того, запропонований Росією формат розрахунків передасть повний контроль за ними російській владі через її центральний банк з погляду того, коли угоду буде завершено і в який момент покупця буде звільнено від зобов'язань. Це також дало б Росії контроль за обмінним курсом, яким Москва могла б маніпулювати у своїх інтересах.