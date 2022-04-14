Путін визнав вплив санкцій на експорт російської нафти
Про це він заявив на нараді, присвяченій проблемам російського нафтогазового сектора, що виникли внаслідок санкцій, повідомляє пресслужба Кремля.
"Найгостріша з них – і ми про це вже говорили неодноразово – пов'язана з порушенням логістики експортних постачань. Прошу сьогодні окремо розповісти про те, які вживаються дії для налагодження транспортних ланцюжків, для подолання складнощів, пов'язаних із подорожчанням логістики", – сказав Путін.
У цьому контексті він закликав переорієнтувати російський експорт енергоносіїв, визнавши, що для цього бракує необхідної інфраструктури.
"Виходитимемо з того, що в найближчому майбутньому постачання енергоресурсів у західному напрямку все-таки скорочуватиметься. Тому важливо закріпити тенденцію останніх років – крок за кроком переорієнтувати наш експорт на ринки Півдня і Сходу, що швидко зростають. Для цього вже найближчим часом потрібно визначити ключові об'єкти інфраструктури та розпочати їх будівництво", – сказав Путін.
Він також визнав, що в умовах санкцій "особливої уваги вимагають питання імпортозаміщення обладнання для видобутку нафти та газу".
Як повідомлялося, раніше підконтрольне Міненерго РФ "Центральне диспетчерське управління паливо-енергетичного комплексу" (ЦДУ ПЕК) припинило публікувати статистику про видобуток та експорт нафти на невизначений термін.
Це трапилося після того, як з’явилися перші повідомлення про падіння видобутку нафти в РФ внаслідок запроваджених санкцій.