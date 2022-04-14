У Харкові завершили опалювальний сезон

Харківський міський голова Ігор Терехов підписав розпорядження про припинення з 15 квітня опалювального сезону у місті.

Про це повідомляє прес-служба Харківської міськради.

"У розпорядженні сказано, що температура повітря на вулиці дозволяє завершити опалювальний сезон та відключити теплопостачання у Харкові", – йдеться у повідомленні.

У міськраді додали, що після завершення опалювального сезону КП "Харківські теплові мережі" мають намір активізувати відновлювальні роботи на джерелах теплопостачання, а також підготовку до нового опалювального сезону 2022-2023 років.

Працівники тепломереж також продовжать ліквідувати дефекти та перекладати трубопроводи після обстрілів, а також відновлювати подачу гарячої води у будинках харків'ян.

Як повідомлялося, опалювальний сезон 2021/2022 у Києві було завершено 5 квітня.