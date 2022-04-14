Ірландія підтримує нафтове ембарго проти Росії, – МЗС

Ірландія підтримує внесення нафтового ембарго щодо Росії в шостий пакет санкцій ЄС.

Про це заявив міністр закордонних справ Ірландії Саймон Ковні під час брифінгу в Києві, передає Європейська правда.

"Моя країна поділяє думки про необхідність максималістського підходу у відносинах з Росією, зокрема, в питанні накладання санкцій на Росію, що мають носити також і стримувальний ефект у продовженні цієї війни. Ми віримо, що потрібно рухатися за межі того що погоджено на цей момент колективно в ЄС, щоб включити нафтове ембарго у шостий пакет санкцій", – заявив ірландський дипломат.

Раніше президент Литви Гітанас Науседа заявляв, що масштабні санкції проти РФ, що включають газове та нафтове ембарго, а також санкції проти всіх російських банків мають бути введені негайно.