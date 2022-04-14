Німецький автобусний оператор FlixBus відновив регулярні рейси в Київ

Німецький автобусний оператор FlixBus відновлює регулярні рейси до Києва та ще низки українських міст, які були припинені з початком війни.

Як повідомили у пресслужбі компанії, крім Києва рейси відновлять у Житомир, Рівне, Вінницю, Умань, Хмельницький та Тернопіль, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Крім того, з 28 квітня розпочне роботу нова лінія FlixBus з Києва до Будапешта.

Загалом з України на 14 квітня доступні вісім прямих міжнародних маршрутів FlixBus.

З Польщі в Україну та назад: №3222 Варшава – Люблін – Луцьк – Рівне – Житомир – Київ (щодня з 18 квітня); №3241 Варшава – Люблін – Львів – Івано-Франківськ – Коломия – Чернівці (щоденно); №3231 Вроцлав – Ополе – Катовіце – Краків – Львів (тричі на тиждень із 28 квітня); №3232 Краків – Львів – Івано-Франківськ (щодня).

З Угорщини в Україну та назад діють маршрути №N3280 Будапешт – Ужгород – Мукачево – Львів – Рівне – Житомир – Київ (два рази на тиждень з 28 квітня – нова лінія), №3285 Будапешт – Ніредьгаза – Ужгород – Мукачево – Львів (три рази) на тиждень).

З Чехії в Україну і назад: №3270 Прага – Брно – Оломоуц – Острава – Катовіце – Краків – Львів – Рівне – Житомир – Київ (чотири рази на тиждень, з 18 квітня); №N3277 Пльзень – Прага – Брно – Оломоуц – Острава – Катовіце – Краків – Львів – Тернопіль – Хмельницький – Вінниця – Умань (п'ять разів на тиждень, з 20 квітня).

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За словами директора FlixBus в Україні, Польщі та країнах Балтії Міхала Лемана, сьогодні потік людей, які в’їжджають на територію України, продовжує зростати, і, за даними FlixBus, зараз уже становить приблизно половину кількості тих, хто виїжджає.

При цьому він зазначив, що компанія не підвищуватиме ціни на квитки, незважаючи на зростаючий попит.

Він також пообіцяв, що компанія планує продовжувати відновлювати автобусні лінії, як тільки ситуація у тому чи іншому регіоні стабілізується.

FlixBus, що розвиває автобусні перевезення Європою та США, заснована в 2013 році. Працює за моделлю партнерства з автобусними регіональними перевізниками, які надають свої автобуси та документи на маршрути.

У червні 2019 року FlixBus заявив про відкриття представництва в Україні, 7 липня 2020 року оголосив про запуск внутрішніх рейсів в Україні.